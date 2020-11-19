Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

эксперт

Пенсионный возраст повысили, а денег по-прежнему не будет. Почему? Объясняет Евгений Гонтмахер

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 127 от 18 ноября 2020

Читать номер

В Венгрию доставили для исследований образцы российской вакцины от COVID-19

Общество26

26
 

В Венгрию самолетом доставили образцы российской вакцины от коронавируса «Спутник V», предназначенные для иследований. Об этом в фейсбуке рассказал министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярт. 

«Теперь на очереди венгерские эксперты, можно приступить к исследованию, чтобы принять максимально обоснованное решение (об использовании вакцины — ред.)», — сообщил он.

Венгерская оппозиционная партия «Демократическая коалиция» призвала власти страны отказаться от российской вакцины. Они заявили, что нужно использовать только тот препарат, который получит европейское разрешение.

Венгрия стала первой из стран ЕС, получившей российскую вакцину от COVID-19. Ранее Сийярт подчеркивал, что государство работает над тем, чтобы получить вакцины «из как можно большего числа источников». 

«Спутник V», созданная центром им. Гамалеи и Минобороны, стала первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но 8 сентября вакцину уже запустили в гражданский оборот. Накануне в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что эффективность вакцины составила 92%. Второй зарегистрированной российской вакциной стала «ЭпиВакКорона», созданная центром «Вектор».

Об эффективности своей вакцины также заявили немецкая компания Biontech и американский концерн Pfizer. Также о хороших показателях своей прививки сообщила и американская Moderna. 

Теги:
em, россия, венгрия, вакцина
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera