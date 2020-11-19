В Венгрию доставили для исследований образцы российской вакцины от COVID-19

В Венгрию самолетом доставили образцы российской вакцины от коронавируса «Спутник V», предназначенные для иследований. Об этом в фейсбуке рассказал министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярт.

«Теперь на очереди венгерские эксперты, можно приступить к исследованию, чтобы принять максимально обоснованное решение (об использовании вакцины — ред.)», — сообщил он.

Венгерская оппозиционная партия «Демократическая коалиция» призвала власти страны отказаться от российской вакцины. Они заявили, что нужно использовать только тот препарат, который получит европейское разрешение.

Венгрия стала первой из стран ЕС, получившей российскую вакцину от COVID-19. Ранее Сийярт подчеркивал, что государство работает над тем, чтобы получить вакцины «из как можно большего числа источников».

«Спутник V», созданная центром им. Гамалеи и Минобороны, стала первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но 8 сентября вакцину уже запустили в гражданский оборот. Накануне в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что эффективность вакцины составила 92%. Второй зарегистрированной российской вакциной стала «ЭпиВакКорона», созданная центром «Вектор».

Об эффективности своей вакцины также заявили немецкая компания Biontech и американский концерн Pfizer. Также о хороших показателях своей прививки сообщила и американская Moderna.