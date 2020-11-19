В Беларуси задержали администратора телеграм-канала «Белые халаты»

В Беларуси сотрудники ГУБОПиК МВД задержали администратора телеграм-канала «Белые халаты», объединяющего белорусских медиков. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.

В сообщении говорится, что следователи признали 20-летнего жителя Минска подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК РБ).

В ведомстве утверждают, что задержанный руководил телеграм-каналом «Белые халаты» и чатом «Медики и Волонтеры», участники которых «активно обсуждали способы противодействия действующей власти, публиковали оскорбления и угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, призывали к увольнениям медработников, участию в забастовках и протестах».

Пресс-служба МВД также сообщила, что в ходе обыска квартиры студента у него изъявил всю технику и нашли польскую визу для выезда из страны.

«В результате осмотра изъятой техники установлена корыстная заинтересованность администратора в получении из-за рубежа крупных денежных сумм (одна из них — 54 тыс. евро) для финансирования деструктивной деятельности», — говорится в сообщении.

Кроме того, МВД опубликовало видео, на котором молодой человек рассказал, что учится в медицинском университете и регулярно участвует в «научных исследованиях, различных инициативах, которые посвящены реформированию и улучшению системы здравоохранения Беларуси».

В Беларуси начались протесты после президентских выборов, на которых, как утверждает ЦИК страны, Александр Лукашенко набрал свыше 80%, а его главная соперница Светлана Тихановская — якобы меньше 10%. Силовики жестко разгоняют протестные акции и задерживают их участников, последние неоднократно рассказывали о применении насилия. По данным правозащитников, с мая 2020 года в Беларуси возбудили около 900 уголовных дел, связанных с президентскими выборами.