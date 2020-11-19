ЕС выделит три миллиона евро на поддержку пострадавших жителей Нагорного Карабаха

Евросоюз объявил о выделении трех миллионов евро на поддержку наиболее пострадавших жителей Нагорного Карабаха. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Я очень обеспокоен ситуацией, в которую попали люди, вынужденные покинуть свои места жительства и встретить суровую зиму в условиях пандемии коронавируса», — заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

В состав гуманитарной помощи войдут продукты питания, зимняя одежда, лекарства, медицинское оборудование и другие необходимые в данных условиях предметы.

С начала октября Евросоюз уже выделил 900 тысяч евро на помощь жителям районов конфликта.

17 ноября власти США сообщили, что выделят Красному кресту пять миллионов долларов, которые пойдут на помощь пострадавшим жителям Карабаха. С конца октября Всемирная организации здравоохранения также помогает жителям зоны конфликта и отправляет в регион медикаменты.

Ночью 10 ноября президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно соглашению, Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности. Пашинян, однако, говорил, что подписание заявления не поражение для армянской стороны. При этом после того, как он объявил о договоренностях, в Ереване вспыхнули акции протеста, участники которых требуют его отставки и аннулирования заявления.