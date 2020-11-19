Главы МИД стран ЕС согласовали новые санкции против Беларуси

Главы МИД стран Евросоюза договорились о новом пакете санкций против Беларуси в поддержку демократических прав. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель.

По его словам, под новые ограничения могут попасть не только отдельные люди, но также и организации. Боррель напомнил, что под санкциями уже находятся около 50 белорусских чиновников, однако, несмотря на это, «репрессии режима Лукашенко против людей не прекратились».

Боррель подчеркнул, что ЕС больше не будет переводить властям Беларуси деньги по программам развития сотрудничества со страной. Все средства, по его словам, передадут разным неправительственным организациям, которые занимаются поддержкой гражданского общества.

На прошлой неделе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что ЕС может ввести новые санкции против Беларуси из-за из-за смерти минчанина Романа Бондаренко после избиения людьми в масках на «Площади перемен». Он умер в реанимации на следующий день после избиения, почтить его память в день смерти пришли на площадь тысячи человек.

Первые санкции Беларуси Евросоюз ввел 2 октября, тогда же об ограничениях объявили и США, при этом Лукашенко в список не попал. Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил такое решение тем, что введение ограничений против Александра Лукашенко отразилось бы на требовании Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных.

Лукашенко включили во второй список, о котором ЕС объявил 6 ноября. В него попали еще 14 должностных лиц Беларуси, в том числе сын Лукашенко и помощник президента Виктор, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, экс-секретарь совбеза Андрей Равков, а также глава КГБ Иван Тертель.