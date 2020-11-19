Ингушский активист подал в ЕСПЧ первую в Европе жалобу на отключение интернета во время протестов

Ингушский активист Мурад Хазбиев направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на отключение мобильного интернета в Ингушетии во время протестов против соглашения о границе с Чечней в 2018 году. С копией документа, подготовленного правовым аналитиком международной правозащитной группы «Агора» Дамиром Гайнутдиновым, ознакомился РБК.

Как отмечает глава «Агоры» Павел Чиков, это первая подобная жалоба в Европе. Заявитель и правозащитники считают, что власти, отключив интернет, нарушили несколько статей Европейской конвенции о защите прав человека:

статью 10 (свобода выражения мнения),

статью 11 (свобода собраний),

статью 13 (право на эффективные средства правовой защиты),

статью 18 (запрет на применение ограничения прав для иных целей, кроме тех, для которых эти ограничения предназначены по закону).

В жалобе указывается, что закон о связи допускает прекращение предоставления услуг связи по инициативе властей в исключительных случаях для конкретного человека, а не для всего региона.

При этом во время протестов дни протестов по всей Ингушетии переставал работать мобильный интернет, услуги связи прекращали предоставлять все операторы. В ответ на запрос юристов «Агоры» Роскомнадзор заявил, что связь 3G и 4G отключалась в соответствии со ст. 64 закона о связи «на основании мотивированного решения правоохранительных органов». Позже суд установил, что решение принимал начальник регионального УФСБ, а операторы связи получили от управления письма «о возможной угрозе совершения диверсионно-террористических актов».

Хазбиев пытался оспорить отключение связи через суд, ответчиками выступали УФСБ, Роскомнадзор и ПАО «МегаФон». Он указывал, на Совместную декларацию о свободе выражения мнений и интернете от 2011 года, по которой отключение интернета или искусственное замедление операций «не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах, даже если это происходит в связи с необходимостью сохранения общественного порядка или в интересах национальной безопасности». УФСБ в ответ заявило, что это акт «мягкого права», у которого нет обязательной силы.

Протесты в Магасе начались осенью 2018 года, когда Чечня и Ингушетия подписали соглашение об изменении административных границ. Они возобновились в марте 2019 года: участники согласованного митинга 26 марта отказались расходиться и остались на центральной площади города на ночь, утром во время разгона произошли столкновения.

После протестов в Ингушетии возбудили дела о применении насилия к силовикам и о массовых беспорядках. Всего уголовному преследованию подверглись несколько десятков человек.