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№ 127 от 18 ноября 2020Читать номер
Ингушский активист подал в ЕСПЧ первую в Европе жалобу на отключение интернета во время протестов
Ингушский активист Мурад Хазбиев направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на отключение мобильного интернета в Ингушетии во время протестов против соглашения о границе с Чечней в 2018 году. С копией документа, подготовленного правовым аналитиком международной правозащитной группы «Агора» Дамиром Гайнутдиновым, ознакомился РБК.
Как отмечает глава «Агоры» Павел Чиков, это первая подобная жалоба в Европе. Заявитель и правозащитники считают, что власти, отключив интернет, нарушили несколько статей Европейской конвенции о защите прав человека:
- статью 10 (свобода выражения мнения),
- статью 11 (свобода собраний),
- статью 13 (право на эффективные средства правовой защиты),
- статью 18 (запрет на применение ограничения прав для иных целей, кроме тех, для которых эти ограничения предназначены по закону).
В жалобе указывается, что закон о связи допускает прекращение предоставления услуг связи по инициативе властей в исключительных случаях для конкретного человека, а не для всего региона.
При этом во время протестов дни протестов по всей Ингушетии переставал работать мобильный интернет, услуги связи прекращали предоставлять все операторы. В ответ на запрос юристов «Агоры» Роскомнадзор заявил, что связь 3G и 4G отключалась в соответствии со ст. 64 закона о связи «на основании мотивированного решения правоохранительных органов». Позже суд установил, что решение принимал начальник регионального УФСБ, а операторы связи получили от управления письма «о возможной угрозе совершения диверсионно-террористических актов».
Хазбиев пытался оспорить отключение связи через суд, ответчиками выступали УФСБ, Роскомнадзор и ПАО «МегаФон». Он указывал, на Совместную декларацию о свободе выражения мнений и интернете от 2011 года, по которой отключение интернета или искусственное замедление операций «не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах, даже если это происходит в связи с необходимостью сохранения общественного порядка или в интересах национальной безопасности». УФСБ в ответ заявило, что это акт «мягкого права», у которого нет обязательной силы.
Протесты в Магасе начались осенью 2018 года, когда Чечня и Ингушетия подписали соглашение об изменении административных границ. Они возобновились в марте 2019 года: участники согласованного митинга 26 марта отказались расходиться и остались на центральной площади города на ночь, утром во время разгона произошли столкновения.
После протестов в Ингушетии возбудили дела о применении насилия к силовикам и о массовых беспорядках. Всего уголовному преследованию подверглись несколько десятков человек.