«Важные истории»: новые министры Мишустина избавились от подозрительных активов перед назначением

Новые министры природы, строительства и энергетики, назначенные в ноябре, могли владеть дорогостоящей недвижимостью и осуществлять сделки по госконтрактам через родственников. Это следует из расследования «Важных историй».

Новый министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в 30 лет возглавил министерство ЖКХ Амурской области, в 33 года стал мэром Благовещенска, в 34 — главой Амурской области, а в 37 — министром по развитию Дальнего Востока и Арктики. По данным «Важных историй», Козлов с каждым новым назначением устраивал родственников и приятелей на престижные должности в госструктурах. Издание отмечает, что после того, как Козлов стал мэром Благовещенска, директором крупного муниципального предприятия «Дорожно-эксплуатационное управление» назначили его близкого друга. На родственников приятеля министра сейчас также зарегистрированы компании, приносящие миллиарды рублей дохода.

После того, как один из родственников Козлова возглавил «Благовещенскую управляющую компанию», подконтрольную государству, она тут же стала самой крупной в городе. При этом вскоре компанию признали банкротом, но один из бывших директоров организации рассказал «Важным историям», что банкротство могло быть спланированным.

Также, по данным журналистов, Козлов мог устроить родственников на должность руководителей подведомственного мэрии Благовещенска информагентства «Город», муниципальной «Эксплуатационно-хозяйственной службой» и крупнейшей управляющей компанией «Амурская», в которую государство вложило полмиллиарда рублей в 2019 году.

Сам Козлов частично прокомментировал информацию, сказав в том числе, что «Благовещенская управляющая компания» не была самой крупной в городе и управляла неблагоустроенным жилым фондом с высоким риском неплатежей, из-за чего и обанкротилась.

Помимо этого, как отмечает издание, Козлов владел элитным жильем и пытался его скрыть, продав компании «Спецпромстрой», принадлежащей его родственницам. На эту компанию записаны участки и строения в Благовещенске и Райчихинске, где Козлов учился и работал, а также квартира в самом центре Москвы площадью 76 квадратных метров. Вдобавок на компанию записаны 16 автомобилей, предположительно принадлежащих семье Козловых. Причем «Важные истории» замечают, что и «Спецпромстрой», и доходы Козловых не могут покрыть все расходы на транспорт и недвижимость.

Новый министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, по данным «Важных историй», близок к главе Татарстана Рустаму Минниханову, члену Госсовета при президенте России, и Марату Хуснуллину, который в 2020 году стал заместителем председателя правительства и теперь курирует строительную отрасль России. Причем издание отмечает, что Файзуллин и Минниханов жили по соседству в деревне Ильино недалеко от Казани. У Файзуллина также есть два дома площадью 144 и 71,5 кв. метров в дачном некоммерческом товариществе «Лес», которые его семья приобрела в 2009 году. Всего за тот год на недвижимость Файзуллины, по оценкам журналистов, потратили от 20 до 30 миллионов рублей при предположительном общем доходе в четыре миллиона и триста тысяч рублей в год.

Издание пишет, что практически за месяц до вступления в должность министра Файзуллин продал участок в Ильине фирме «Евростройхолдинг+», основной заказчик которой — «Главинвестстрой», подконтрольный министерству строительства республики Татарстан.

«Важные истории» также обнаружили у министра энергетики Николая Шульгинова, который долгие годы работал в энергетических госкомпаниях, дорогостоящие участки и дома в Московской области. Они в 2019 году перешли его родственникам.

10 ноября депутаты Госдумы проголосовали за назначение гендиректора авиакомпании «Аэрофлот»Виталия Савельева на должность министра транспорта, а также утвердили все предложенные премьер-министром России Михаилом Мишустиным кандидатуры.

Так, в нижней палате российского парламента утвердили на пост главы Минприроды министра Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. Его место, в свою очередь, займет глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. Ирек Файзуллин возглавил министерство строительства и ЖКХ. Его экс-глава Владимир Якушев стал полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе.