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№ 127 от 18 ноября 2020

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КГБ Беларуси внес создателей телеграм-канала NEXTA в список лиц, причастных к терроризму

Общество4

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Комитет госбезопасности Беларуси (КГБ) внес создателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило и экс-главреда проекта Романа Протасевича в список физлиц, причастных к террористической деятельности. Он опубликован на сайте ведомства. 

Скриншот списка

В качестве основания для внесения в список указано, что Путило и Протасевич проходят обвиняемыми по делу о массовых беспорядках (ст. 293 УК РБ). Всего в нем более 700 человек. 

Помимо ст. 293 УК РБ, Путило и Протасевич обвиняются в Беларуси в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). Также СК возбудил против них дело по ч. 3 ст. 130 УК «в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности». 

Путило и Протасевич сейчас живут в Польше. Ранее Беларусь потребовала от этой страны выдать их, однако польская прокуратура вчера заявила, что запрос пока не получила. 

В октябре минский суд признал телеграм-канал NEXTA Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами. Суд посчитал, что в материалах проекта есть признаки экстремизма, а именно там, где говорится об организации и публичных призывах к массовым беспорядкам. Из-за этого администраторы канала изменили название с NEXTA на НЕХТА.

Телеграм-канал НЕХТА Live активно освещает протесты в Беларуси, начавшиеся после президентских выборов — протестующие требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов, так как считают, что объявленные результаты сфальсифицированы. У телеграм-канала, поддерживающего протестующих, почти два миллиона подписчиков.

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Теги:
телеграм-каналы, беларусь, em
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