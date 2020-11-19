Власти Дании: «норковая» мутация COVID-19 вымерла в стране

Мутировавший коронавирус Cluster 5, который отличается пониженной восприимчивостью к вакцинам, не встречался на территории Дании с 15 сентября. Вероятнее всего, он уже вымер, передает Датское радио (DR) со ссылкой на Институт по борьбе с опасными инфекциями (SSI).

«С 15 сентября новых случаев заражения Cluster 5 не обнаружено, поэтому SSI считает, что эта мутация, вероятнее всего, вымерла», — говорится в сообщении.

О том, что мутировавший коронавирус мог исчезнуть, институт сообщал накануне. По его информации, всего у 12 человек диагностировали мутировавший COVID-19. Из них восемь человек — владельцы ферм, где заразились норки, сотрудники или члены семьи тех, кто работает на ферме.

Накануне власти Дании достигли соглашения с оппозиционными партиями об убийстве всех норок и о запрете их содержания. 18 ноября Управление ветеринарии и пищевых продуктов Дании заявило, что в стране убили всех норок с коронавирусной инфекцией, живших на зверофермах.

Члены кабмина Дании 4 ноября объявили о распоряжении убить всех норок — от 12 до 17 миллионов особей на 1100 зоофермах королевства. В Институте по борьбе с опасными инфекциями (SSI) заявили, что мутация вируса несет риски новой пандемии с центром в Дании. Позже выяснилось, что правительство не имело полномочий для принятия подобных решений без обсуждения законопроекта в парламенте.