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№ 127 от 18 ноября 2020

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Омбудсмен Москалькова предложила обсудить вопрос перерасчета стоимости за обучение в вузах после перехода на дистанционный формат

Общество92

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Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова призвала рассмотреть вопрос перерасчета стоимости за очную форму обучения в университетах из-за перехода обучения на дистанционный формат. Об этом говорится в тематическом докладе Москальковой, посвященном защите прав человека в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«В сфере высшего образования представляется целесообразным решить вопрос о механизме перерасчета оплаты стоимости, произведенной за очную форму обучения, но фактически не полученную, в связи с переходом образовательных организаций на дистанционный формат обучения», — говорится в докладе.

Однако омбудсмен считает, что в целом, «несмотря на определенные трудности», право на образование было гарантировано, что позволило выпускникам общеобразовательных организаций, учебных организаций высшего и профессионального образования сдать итоговую аттестацию и получить право на дальнейшее обучение.

Москалькова отметила, что дальнейшее развитие дистанционного формата обучения требует не только проработки учебных программ, но и адаптации технического обеспечения студентов и преподавателей и предоставления нужного оборудования с доступом в интернет.

Накануне студенты МГУ, которые учатся на платной основе, решили требовать через суд скидку из-за перехода с очного обучения на дистанционное. В исковом заявлении студенты утверждают, что во время первой волны коронавируса студенты не могли посещать библиотеки и лично общаться с преподавателями.

Они жаловались на отсутствие возможности проводить практические и лабораторные работы, а также на то, что «дистанционные занятия превращаются в систему самообразования».

Теги:
ng, москалькова, дистанционное обучение, обучение
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