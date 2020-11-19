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№ 127 от 18 ноября 2020

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Суд в Москве избрал аудитору Счетной палаты Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий

Общество20

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Басманный суд Москвы назначил аудитору Счетной палаты Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.  

Мень в суде. Фото: пресс-служба Басманного суда

Меню можно выходить из дома только на двухчасовые прогулки, нельзя общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения и посылки, а также пользоваться интернетом. 

Меня задержали накануне по делу о хищении 700 миллионов рублей. На это дал согласие Совет Федерации. 

Аудитора подозревают в причастности к хищению средств из бюджета Ивановской области в 2011 году. Генпрокурор Игорь Краснов рассказал, что «в ходе предварительного расследования получены достаточные доказательства причастности к совершению этого преступления Меня».

Михаил Мень занимал пост главы Ивановской области с 2005 по 2013 год. С ноября 2013 года по май 2018 года он возглавлял министерство строительства и ЖКХ. В Счетной палате Мень работает с июня 2018 года.

Теги:
sn, суды, задержания, счетная палата

КГБ Беларуси внес создателей телеграм-канала NEXTA в список лиц, причастных к терроризму

Общество246

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Комитет госбезопасности Беларуси (КГБ) внес создателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило и экс-главреда проекта Романа Протасевича в список физлиц, причастных к террористической деятельности. Он опубликован на сайте ведомства. 

Скриншот списка

В качестве основания для внесения в список указано, что Путило и Протасевич проходят обвиняемыми по делу о массовых беспорядках (ст. 293 УК РБ). Всего в нем более 700 человек. 

Помимо ст. 293 УК РБ, Путило и Протасевич обвиняются в Беларуси в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). Также СК возбудил против них дело по ч. 3 ст. 130 УК «в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности». 

Путило и Протасевич сейчас живут в Польше. Ранее Беларусь потребовала от этой страны выдать их, однако польская прокуратура вчера заявила, что запрос пока не получила. 

В октябре минский суд признал телеграм-канал NEXTA Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами. Суд посчитал, что в материалах проекта есть признаки экстремизма, а именно там, где говорится об организации и публичных призывах к массовым беспорядкам. Из-за этого администраторы канала изменили название с NEXTA на НЕХТА.

Телеграм-канал НЕХТА Live активно освещает протесты в Беларуси, начавшиеся после президентских выборов — протестующие требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов, так как считают, что объявленные результаты сфальсифицированы. У телеграм-канала, поддерживающего протестующих, почти два миллиона подписчиков.

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Теги:
телеграм-каналы, беларусь, em
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