Парламентарии предложили блокировать Twitter, Facebook и YouTube за цензуру российских СМИ

Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает ограничения работы иностранных интернет-платформ за дискриминацию россиян и цензуру российских СМИ. Проект документа опубликован на официальном портале нижней палаты российского парламента.

Речь идет о цензуре по признаку национальности, профессии, религии, а также о блокировке российских аккаунтов из-за санкций. В случае принятия, закон наделяет Роскомнадзор полномочиями полностью и частично блокировать доступ к подобным сайтам, среди которых Twitter, Facebook и YouTube.

«С апреля 2020 года уполномоченные органы Российской Федерации фиксируют поступление жалоб от редакций средств массовой информации о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных интернет-площадок Twitter, Facebook и YouTube. Цензуре подверглись такие средства массовой информации как Russia Today, РИА Новости, Крым 24», — объясняют необходимость принятия закона авторы проекта.

Среди других возможных санкций — замедление трафика и административные штрафы до трех миллионов рублей. Среди тех, кто выступил с подобной инициативой — депутаты Александр Хинштейн, Сергей Боярский и Антон Горелкин.

Поправки к законам «Об информации» и «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» они предложили на следующий день после того, как Роскомнадзор потребовал вернуть в «тренды» YouTube видео телеведущего Владимира Соловьева. Он пожаловался, что его канал «Соловьев LIVE» не попадает в раздел с наиболее популярными видео.