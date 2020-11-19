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№ 127 от 18 ноября 2020

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«Порвали фотографию главнокомандующего»: полиция пришла с проверкой к депутатам в Петербурге из‑за порванного фото Путина

Общество63

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В Санкт-Петербурге сотрудница местной администрации пожаловалась в полицию на порванный портрет президента России Владимира Путина в совете депутатов МО «Смольнинское». После этого несколько полицейских пришли на заседание совета с проверкой. Об этом в своем твиттере сообщила муниципальный депутат от партии «Яблоко» Диана Серая.

На видео, которое опубликовала Серая, слышно, как один из полицейских, входя в помещение, произносит фразу: «Поступило сообщение, что порвали фотографию главнокомандующего».

 

Сотрудники полиции ждали полтора часа до окончания заседания, около часа опрашивали депутатов и затем уехали. Депутаты выложили опрос на канал в Youtube и рассказали, что сотрудники администрации во время него несколько раз меняли в кабинете для совещаний плакат с Пушкина на портрет Путина.

 

Депутаты «Смольнинского» Никита Юферев и Диана Серая ранее рассказывали изданию Znak.com, что между ними и администрацией возник конфликт: в помещении, где проходят заседания, на стене висит портрет Путина, но депутаты во время своего собрания предпочитают вешать на его место портрет писателя и поэта Александра Пушкина.

Накануне Юферев обнаружил пропажу плаката Пушкина и, как он сам написал в объяснении, порвал «портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Путина», потому что «был зол в связи с пропажей принадлежащего мне портрета Александра Сергеевича Пушкина».

Теги:
путин, Санкт-Петербург, ng
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