Суд в Ярославле оправдал врио начальника колонии №1 и его заместителя по делу о пытках заключенных

Дзержинский суд Ярославля оправдал экс-сотрудников исправительной колонии №1 — врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова — по делу о пытках заключенных. Об этом сообщают в своем телеграм-канале представители фонда «Общественный вердикт».

Фото: «Общественный вердикт»

«Мы в принципе будем обжаловать весь приговор: и в части оправдания руководства, и в части слишком мягкого наказания исполнителям. Мы считаем, что эти сроки вообще неадекватные тяжести совершенного преступления», — уточнила «Новой» адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.

Фигуранты дела рассказывали, что врио начальника колонии Николаев дал указание провести «воспитательную работу» с заключенным Евгением Макаровым. Позже видеозапись из «класса воспитательной работы» оказалась у юристов фонда «Общественный вердикт», что, в итоге, и привело к масштабному судебному процессу над сотрудниками ФСИН.

36-летний заместитель начальника Михайлов, который, по версии следствия, приказал избивать заключенного Евгения Макарова по пяткам, также оправдан. На оглашение приговора он не пришел из-за болезни.

Все остальные из 13 фигурантов дела признаны виновными. Нанесший как минимум 74 удара по ногам Макарова инспектор дежурной смены Андрей Зыбин получил 4 года колонии. Поливавший осужденного водой Сипан Мамоян — 3 года. Нанесшие Макарову более 100 ударов дубинкой Александр Морозов и Игорь Богданов — по 4 года лишения свободы.

Душившего Макарова Алексея Микитюка приговорили к 3 годам лишения свободы, избивавшего осужденного Сергея Драчева — к 3 годам и 5 месяцам колонии, инспектора Дмитрия Соловьева — к 3 годам и 5 месяцам, такой же приговор суд вынес его коллеге Руслану Цветкову. Алексей Бровкин, который также бил осужденного, получил 4 года колонии.

Бывший младший инспектор Алексей Андреев, который нанес около 50 ударов Макарову, получил 3 года и 2 месяца колонии. Он был единственным, кто впоследствии извинился перед потерпевшим и возместил ему моральный ущерб. Максим Яблоков получил 4 года и 3 месяца колонии.

Андреева, Соловьева, Драчева, Цветкова, Микитюка и Мамояна отпустили в зале суда c учетом отбытого в СИЗО времени.

Суммарно гособвинение просило 72 года лишения свободы 13 сотрудникам ярославской колонии за пытки. Расследование дела о пытках в ярославской колонии началось летом 2018 года, после того, как «Новая газета» опубликовала видео пыток заключенных в этом учреждении. На кадрах, добытых юристами фонда «Общественный вердикт», видно, как работники ФСИН избивали заключенного Евгения Макарова дубинками по голеням и пяткам и поливали водой из ведра.

После этого многие сотрудники колонии (в том числе, и руководство) оказались на скамье подсудимых. Некоторым уже вынесли приговоры. Вслед за делом Евгения Макарова «Общественный вердикт» передал «Новой газете» другие видеоподтверждения о пытках заключенных в исправительных колониях.