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№ 127 от 18 ноября 2020Читать номер
В России впервые с начала пандемии выявили более 23 тыс. новых случаев COVID-19
В России за сутки зарегистрировали 23610 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 18 ноября, за сутки зафиксировали 20985 новых случаев заражения COVID-19 за сутки.
Общее число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 2 млн человек и составило 2 015 608.
В Москве за последний день выявили 6438 новых заболевших COVID-19. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 2312 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области — 880, в Нижегородской области — 441, в Свердловской области — 369.
За день от инфекции скончались 463 человека — максимум с начала пандемии. Всего за все время пандемии в России умерли 34850 человек.
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Число заболевших коронавирусом с начала пандемии во всем мире превысило 56 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Больше всего заражений в США — 11,5 млн. На втором месте Индия с 8,9 млн заболевших. Следом идут Бразилия (5,9 млн) и Франция (2,1 млн). Россия — на пятом месте.
Всего от коронавируса в мире с начала пандемии умерли более 1,3 млн человек. В США вследствие коронавируса скончались более 250 тыс. инфицированных, в Бразилии — более 167 тыс., в Индии — более 131 тыс., на четвертом месте Мексика с более 99 тыс. умерших от COVID-19.
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