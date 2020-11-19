В России впервые с начала пандемии выявили более 23 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 23610 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 18 ноября, за сутки зафиксировали 20985 новых случаев заражения COVID-19 за сутки.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 2 млн человек и составило 2 015 608.

В Москве за последний день выявили 6438 новых заболевших COVID-19. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 2312 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области — 880, в Нижегородской области — 441, в Свердловской области — 369.

За день от инфекции скончались 463 человека — максимум с начала пандемии. Всего за все время пандемии в России умерли 34850 человек.

Число заболевших коронавирусом с начала пандемии во всем мире превысило 56 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Больше всего заражений в США — 11,5 млн. На втором месте Индия с 8,9 млн заболевших. Следом идут Бразилия (5,9 млн) и Франция (2,1 млн). Россия — на пятом месте.

Всего от коронавируса в мире с начала пандемии умерли более 1,3 млн человек. В США вследствие коронавируса скончались более 250 тыс. инфицированных, в Бразилии — более 167 тыс., в Индии — более 131 тыс., на четвертом месте Мексика с более 99 тыс. умерших от COVID-19.