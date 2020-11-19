Пациенты с ВИЧ пожаловались на невозможность сдать жизненно важные анализы из-за загруженности лабораторий тестами на COVID

В некоторых регионах России пациентам с ВИЧ несколько месяцев не могут провести исследования крови на вирусную нагрузку и иммунный статус — необходимые анализы для определения состояния пациента и эффективности препаратов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя общественного движения «Пациентский контроль» Юлию Верещагину.

«Весной обращений было не очень много, сейчас же мы получили сообщения и от пациентов, которые не смогли сдать анализы и весной, и летом, и сейчас», — заявила она.

По ее словам, исследования, согласно рекомендациям Минздрава, новым пациентам необходимо делать раз в месяц, пока идет стабилизация состояния — раз в три месяца, потом — раз в полгода.

Жалобы на невозможность сдать анализы из-за загруженности лабораторий поступали из Алтайского края, Брянской области, Ленинградской области, Новосибирской области, Омской области, Башкирии, Дагестана, Крыма, Самарской и Оренбургской областей и Петербурга.

Движение «Пациентский контроль» еще в конце октября сообщало о массовых жалобах ВИЧ-инфицированных на отказы в жизненно необходимых анализах — отказывая пациентам в тестировании на «вирусную нагрузку» (ВН), медики омского Центра СПИД ссылаются на «загруженность лабораторий ПЦР-диагностикой на коронавирусную инфекцию».

В региональных СПИД-центрах проблему отрицают — по словам руководителей, дефицита тест-систем в регионах нет и ситуация с коронавирусной инфекцией не влияет на работу центров.

Пациенты с ВИЧ также жалуются на появившуюся нехватку дорогостоящих препаратов. «Пациентский контроль» получил жалобы о замене лекарств пациентам с ВИЧ либо о выдаче их на более короткий срок, отмечает «Ъ». Жалобы осенью поступали из Ленинградской, Кемеровской, Архангельской, Новосибирской, Свердловской, Иркутской областей, Москвы и Алтайского края.

В феврале 2020 года президент России Владимир Путин потребовал увеличить до 90%, в два раза, охват антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных. Среди поручений президента — проработка вопросов снижения цен на лекарства и централизованной закупки.

Согласно данным Роспотребнадзора на конец прошлого года, в России почти 1 млн 70 тысяч ВИЧ-инфицированных. Из них более 116,5 тысяч в 2019 году стали получать терапию впервые.