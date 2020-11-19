Суд в Чите со второго раза отобрал присяжных для рассмотрения дела расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова

Второй Восточный окружной военный суд в Чите со второго раза отобрал присяжных заседателей для рассмотрения дела солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, которого обвиняют в убийстве восьми сослуживцев в забайкальской воинской части. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Равиля Тугушева.

«Состав присяжных сформирован, восемь основных и четыре запасных. Из всех претендентов двум был дан отвод, одному со стороны защиты, другому со стороны обвинения», — рассказал адвокат, добавив, что рассмотрение дела начнется уже 23 ноября.

Ранее, 29 октября, суд не смог с первого раза отобрать присяжных заседателей для рассмотрения дела. О том, что дело расстрелявшего сослуживцев срочника рассмотрит суд присяжных, стало известно 18 сентября.

В октябре 2019 срочник Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев в одной из забайкальских военных частей. После этого против него возбудили дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК).

Свой поступок Шамсутдинов объяснил давлением со стороны сослуживцев, дедовщиной и вымогательством денег. Впоследствии одного из рядовых его части Рустама Мухатова приговорили к условному сроку, а также обязали выплатить штраф размером 30 тысяч рублей по делу о неуставных отношениях в части. Следствие считает, что связи между стрельбой Шамсутдинова и дедовщиной, которой он подвергался со стороны Мухатова, нет.