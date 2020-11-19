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Пенсионный возраст повысили, а денег по-прежнему не будет. Почему? Объясняет Евгений Гонтмахер

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№ 127 от 18 ноября 2020

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В Пензенской области возбудили уголовное дело о вбросах на выборах в сентябре 

Общество36

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Правоохранители возбудили уголовное дело о вбросе бюллетеней членами участковой избирательной комиссии (УИК) в селе Бессоновка, расположенном в 10 километрах от Пензы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. 

В единый день голосования 13 сентября Пензенская область выбирала и губернатора и депутатов Госдумы (довыборы по одномандатному округу). По версии следствия в этот день члены УИК изменили итоги голосования на одном из участков «путем включения неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных при голосовании».

В деле о фальсификации итогов голосования (ст. 142.1 УК) пока нет фигурантов, его возбудили по факту. Несколько дней назад издание 7х7 со ссылкой на волонтера «Голоса» рассказало, что на нескольких участках в Бессоновке — № 377, 378 и 374 — члены УИК закрыли камеры видеонаблюдения пиджаками и транспарантами с призывами голосовать по поправкам к Конституции, после чего вбросили в урны листы, напоминающие бюллетени. Председателями этих УИК были члены «Единой России». 

Явка в Единый день голосования в Пензенской области составила 56,6%. По итогам выборов губернатором региона стал Иван Белозерцев из «Единой России», а в Госдуму прошел летчик-космонавт Александр Самокутяев, которого выдвинула партия «Справедливая Россия». 

Теги:
sn, голосование, пенза, вбросы
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