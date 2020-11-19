В Пензенской области возбудили уголовное дело о вбросах на выборах в сентябре 

Правоохранители возбудили уголовное дело о вбросе бюллетеней членами участковой избирательной комиссии (УИК) в селе Бессоновка, расположенном в 10 километрах от Пензы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В единый день голосования 13 сентября Пензенская область выбирала и губернатора и депутатов Госдумы (довыборы по одномандатному округу). По версии следствия в этот день члены УИК изменили итоги голосования на одном из участков «путем включения неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных при голосовании».

В деле о фальсификации итогов голосования (ст. 142.1 УК) пока нет фигурантов, его возбудили по факту. Несколько дней назад издание 7х7 со ссылкой на волонтера «Голоса» рассказало, что на нескольких участках в Бессоновке — № 377, 378 и 374 — члены УИК закрыли камеры видеонаблюдения пиджаками и транспарантами с призывами голосовать по поправкам к Конституции, после чего вбросили в урны листы, напоминающие бюллетени. Председателями этих УИК были члены «Единой России».

Явка в Единый день голосования в Пензенской области составила 56,6%. По итогам выборов губернатором региона стал Иван Белозерцев из «Единой России», а в Госдуму прошел летчик-космонавт Александр Самокутяев, которого выдвинула партия «Справедливая Россия».