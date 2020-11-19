Палата представителей США приняла резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию о санкциях из-за отравления политика Алексея Навального. Соответствующие документы опубликованы на сайте палаты.

Законодатели призывают госсекретаря США Майкла Помпео и министра финансов страны Стивена Мнучина воспользоваться их полномочиями в рамках «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» 2012 года и «Глобального акта о правах человека имени Магнитского» для введения санкций против виновных в отравлении, а также против лиц, организовавших и планировавших его.

Палата предлагает заморозить их активы и запретить въезд в США и призывает власти России сотрудничать с «независимыми, беспристрастными» и компетентными органами, проводившими расследования, и Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Специалисты из Германии, Франции и Швеции нашли «недвусмысленные» доказательства того, что Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», напоминают в палате.

«Палата представителей осуждает явное целенаправленное преследование лидера российской оппозиции», — говорится в документе.

Законодатели также выражают надежду на полное выздоровление политика. За принятие документа проголосовал 371 конгрессмен, 18 высказались против. Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате конгресса США, носят рекомендательный характер.

Накануне Федеральная служба безопасности России отказалась возбуждать дело о производстве химоружия (ст. 355 УК) после отравления Навального . ФБК назвал документ «отпиской». Из-за произошедшего фонд обратился в Лефортовский суд Москвы с жалобой на бездействие Следственного управления ФСБ.

Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Пилоты посадили самолет в Омске, где Навального госпитализировали в больницу скорой помощи. Он впал в кому. После долгих переговоров родственникам разрешили перевезти оппозиционера на лечение в Германию.