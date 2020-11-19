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№ 127 от 18 ноября 2020

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Власти Санкт-Петербурга запретили вход зрителям на спортивные мероприятия и ограничили работу катков 

Общество20

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На фоне роста числа заболевших коронавирусной инфекцией власти Санкт-Петербурга запретили жителям города посещать спортивные мероприятия и ввели ряд других ограничений. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Со следующей недели в северной столице прекратят работу катки, расположенные в торговых центрах, где также закрыли фудкорты и детские игровые комнаты. 

На обычные катки теперь посетителей будут пускать в ограниченном количестве: в соотношении один человек на 10 квадратных метров. Если речь идет о крытом катке, то там смогут кататься не более 30 человек одновременно. 

В Санкт-Петербурге также ограничили работу театров, кино и концертных залов. Теперь на спектакли будут продавать лишь четверть от общего количества билетов. Ранее такое же ограничение ввели в Москве, что вызвало критику организаторов концертов. В итоге некоторые столичные театры перестали продавать билеты и объявили об отзыве уже ранее проданных. 

В северной столице накануне выявили рекордное число заболевших коронавирусом за сутки: инфекцию зафиксировали у 2215 человек. С начала пандемии COVID-19 заболели более 88 тысяч человек, из них 4691 скончался непосредственно из-за заражения.

Теги:
sn, пандемия, коронавирус, Санкт-Петербург
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