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№ 127 от 18 ноября 2020

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Сборная России проиграла команде Сербии со счетом 0:5 в Лиге наций УЕФА

Спорт14

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Сборная России по футболу проиграла команде Сербии со счетом 0:5 в заключительном матче Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде при пустых трибунах.

 

Мячи забили футболисты из сербской команды Неманья Радоньич (на 10-й минуте), Лука Йович (два гола на 25-й и 45-й минутах) и Душан Влахович (на 41-й минуте) и Филип Младенович (на 64-й минуте).

 

В перерыве игры главный тренер сборной России Станислав Черчесов заменил сразу четырех игроков, в том числе и вратаря — вместо Маринато Гилерме ворота сборной России стал защищать Сослан Джанаев.

Игра стала для российской сборной шестым матчем без побед — матч с Сербией была для России заключительной в турнире. В результате сборная России набрала восемь очков.

Из-за этого сборная не смогла выйти в высший дивизион (лигу А) и и заняла второе место в турнирной таблице группы 3 лиги B.

Капитан сборной России по футболу Георгий Джикия принес извинения после поражения. «Говорить особо нечего, хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор», — заявил он.

Команда России завершили турнир Лиги с отрицательной разностью забитых и пропущенных мячей — 9:12.

Теги:
ng, уефа, футбол
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