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Пенсионный возраст повысили, а денег по-прежнему не будет. Почему? Объясняет Евгений Гонтмахер
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№ 127 от 18 ноября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 19 ноября. Коротко
Общество850
Наталья Глуховакорреспондент
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- Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию о санкциях из-за отравления политика Алексея Навального. В документе законодатели призывают власти США ввести санкции против российских лиц, причастных к отравлению. «Палата представителей осуждает явное целенаправленное преследование лидера российской оппозиции», — говорится в документе.
- Палата представителей также одобрила законопроект для расширения белорусских санкций. Ограничения предлагают вводить против организаторов выборов, против официальных лиц, ограничивающих свободу СМИ, и ряда других белорусских чиновников. В законе утверждается, что власти Беларуси и Александр Лукашенко «продолжают систематически нарушать прав человека и основных свобод».
- В Москве за сутки с подтвержденным COVID-19 умерли 73 человека. Общее число жертв в столице выросло до 8082 человек. Число заболевших коронавирусом с начала пандемии во всем мире превысило 56 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
- На фоне роста заболеваемости COVID-19 власти Санкт-Петербурга объявили о дополнительных ограничительных мерах. В частности, с 23 ноября в зданиях торговых центров приостановится работа точек общепита и ледовых катков.
- Сборная России со счетом 0:5 проиграла Сербии в матче Лиги наций УЕФА. Встреча прошла в Белграде. Игра стала для российской сборной шестым матчем без побед. Из-за этого сборная не смогла выйти в высший дивизион (лигу А) и и заняла второе место в турнирной таблице группы 3 лиги B.
- Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение сербскому теннисисту Новаку Джоковичу в матче второго тура группового этапа проходящего в Лондоне Итогового турнира ATP и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира. Результат встречи — 6:3, 6:3 в пользу россиянина. Это вторая победа Медведева в рамках турнира.
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