В Кургане около ста пациентов встали в очередь на прием к врачу в местную поликлинику

На улице около поликлиники №1 микрорайона Заозерный в Кургане образовалась большая очередь из пациентов, желающих попасть на прием к врачу. Об этом сообщает издание Znak.com

В Департаменте здравоохранения Курганской области изданию подтвердили наличие очереди в утренние часы — она образовалась еще до начала работы поликлиники. Люди стояли за талонами на выдачу больничных листов. По информации «Правда УРФО», в очереди было около ста человек.

«У нас сложилась очередность среди пациентов, которые обращаются за получением листков временной нетрудоспособности. Для сокращения очередей мы принимаем следующие меры: у нас налажен обзвон пациентов, у которых пришли отрицательные мазки, которые готовы к выписке. Приглашаем их на определенное время», — прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности главного врача поликлиники №1 Владимир Безлер.

Он добавил, что с завтрашнего дня дополнительно организуют заседание еще одной врачебной комиссии и «пропускная способность повысится практически в два раза».

В медучреждении намерены принимать в пределах 180 человек с завтрашнего дня за счет организации дополнительной врачебной комиссии, которая будет принимать решения о выписке больничных листов. Сейчас их пропускная способность составляет 100 человек.

Бороться с очередями в поликлиниках региональные власти также намерены установкой видеокамер. Губернатор Вадим Шумков заявил, что 96 камер установят до конца ноября.

Как сообщает издание «УралПолит.Ru», большая очередь в курганскую поликлинику образовалась не в первый раз. Ранее очередь превысила 200 человек.

18 ноября в Курганской области выявили рекордные с начала пандемии 98 новых случаев заражения коронавирусом. Люди старше 65 лет составляют 21% от всех зараженных. Прирост за прошлую неделю — около 20%. У 31% заболевших зауральцев инфекция протекает в средней степени тяжести, у 21% — COVID-19 осложнен пневмонией.