Экс-сотрудник американского спецназа признался в передаче секретных данных российской разведке

Бывший офицер американского спецназа Питер Деббинс признался, что передавал российской разведке секретную информацию о национальной безопасности США. Об этом заявил минюст США.

В сообщении говорится, что Деббинс передавал данные в период с декабря 1996 года по январь 2011-го. В это же время он периодически приезжал в Россию и встречался с сотрудниками российской разведки. В 1997 году ему было присвоено кодовое имя и он подписал заявление о том, что хочет служить России.

Деббинс передавал информацию в том числе о химических подразделениях и спецназе. Минюст США утверждает, что он также предоставил агентам российской разведки имена и информацию о ряде бывших членов своей команды, чтобы агенты могли оценить, стоит ли сближаться с ними и предлагать им сотрудничество.

Планируется, что приговор Деббинсу вынесут 26 февраля следующего года. Ему грозит пожизненное заключение.

В конце августа французского военного, работавшего на военной базе НАТО в Италии, заподозрили в передаче российской разведке секретных данных. До этого подозреваемым в работе на Россию стал 50-летний житель Осло.