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№ 127 от 18 ноября 2020Читать номер
Экс-сотрудник американского спецназа признался в передаче секретных данных российской разведке
Бывший офицер американского спецназа Питер Деббинс признался, что передавал российской разведке секретную информацию о национальной безопасности США. Об этом заявил минюст США.
В сообщении говорится, что Деббинс передавал данные в период с декабря 1996 года по январь 2011-го. В это же время он периодически приезжал в Россию и встречался с сотрудниками российской разведки. В 1997 году ему было присвоено кодовое имя и он подписал заявление о том, что хочет служить России.
Деббинс передавал информацию в том числе о химических подразделениях и спецназе. Минюст США утверждает, что он также предоставил агентам российской разведки имена и информацию о ряде бывших членов своей команды, чтобы агенты могли оценить, стоит ли сближаться с ними и предлагать им сотрудничество.
Планируется, что приговор Деббинсу вынесут 26 февраля следующего года. Ему грозит пожизненное заключение.
В конце августа французского военного, работавшего на военной базе НАТО в Италии, заподозрили в передаче российской разведке секретных данных. До этого подозреваемым в работе на Россию стал 50-летний житель Осло.
В Челябинской области задержали свидетеля по делу о нападении на полицейского на Куштау
Сотрудники полиции задержали жителя Челябинской области Рифата Холматова 17 ноября в 6 утра в связи с расследованием уголовного дела о нападении на полицейского на Куштау. Об этом сообщает издание «ProUfu».
Сотрудники полиции ворвались к активисту в квартиру, повалили Холматова на пол, и, надев на него наручники, увезли в Башкортостан. В жилище задержанного провели обыск, изъяли телефоны у него и его жены. Жене Холматова полицейские сообщили, что его задерживают как свидетеля нападения.
Родственники задержанного утверждают, что он не получал повестку на допрос как свидетель, а при задержании ему не предъявили никаких документов, кроме постановления на обыск.
Из ордера на обыск известно, что 16 августа неустановленное лицо «из личных неприязненных отношений» нанесло удар сотруднику полиции черенком штыковой лопаты в область головы, «причинив ему телесные повреждения в виде открытого перелома затылочной кости с ушибом головного мозга легкой степени, которые повлекли за собой тяжкий вред здоровью человека».
Там же указывается, что Холматов обладает информацией о нападении. Однако, по сведениям жены, Рифат не присутствовал на месте событий в тот день.
В августе этого года на горе Куштау в Башкирии развернулось масштабное противостояние, в ходе которого граждане пытались защитить гору от промышленного уничтожения. Экозащитники удерживали продвижение техники добывающей компании на вершину горы, что привело к столкновениям с «титушками», ЧОПом и полицией.
Более 80 активистов были задержаны, 40 из них получили аресты. 16 августа глава Башкортостана Радий Хабиров прибыл на Куштау, где объявил о переговорах касательно будущего горы, и о том, что постарается сделать так «чтобы арестов больше не было». 2 сентября Куштау была признана особо охраняемой природной территорией регионального значения.