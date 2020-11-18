В Челябинской области задержали свидетеля по делу о нападении на полицейского на Куштау

Сотрудники полиции задержали жителя Челябинской области Рифата Холматова 17 ноября в 6 утра в связи с расследованием уголовного дела о нападении на полицейского на Куштау. Об этом сообщает издание «ProUfu».

Сотрудники полиции ворвались к активисту в квартиру, повалили Холматова на пол, и, надев на него наручники, увезли в Башкортостан. В жилище задержанного провели обыск, изъяли телефоны у него и его жены. Жене Холматова полицейские сообщили, что его задерживают как свидетеля нападения.

Родственники задержанного утверждают, что он не получал повестку на допрос как свидетель, а при задержании ему не предъявили никаких документов, кроме постановления на обыск.

Из ордера на обыск известно, что 16 августа неустановленное лицо «из личных неприязненных отношений» нанесло удар сотруднику полиции черенком штыковой лопаты в область головы, «причинив ему телесные повреждения в виде открытого перелома затылочной кости с ушибом головного мозга легкой степени, которые повлекли за собой тяжкий вред здоровью человека».

Там же указывается, что Холматов может обладать информацией о нападении. Однако, по сведениям жены, Рифат не присутствовал на месте событий в тот день.

В августе этого года на горе Куштау в Башкирии развернулось масштабное противостояние, в ходе которого граждане пытались защитить гору от промышленного уничтожения. Экозащитники удерживали продвижение техники добывающей компании на вершину горы, что привело к столкновениям с «титушками», ЧОПом и полицией.

Более 80 активистов были задержаны, 40 из них получили аресты. 16 августа глава Башкортостана Радий Хабиров прибыл на Куштау, где объявил о переговорах касательно будущего горы, и о том, что постарается сделать так «чтобы арестов больше не было». 2 сентября Куштау была признана особо охраняемой природной территорией регионального значения.

Карина Горбачева