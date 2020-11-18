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№ 127 от 18 ноября 2020Читать номер
ФСБ отказалась возбуждать дело о производстве химоружия после отравления Навального
Федеральная служба безопасности отказалась возбуждать дело после отравления политика Алексея Навального о производстве химоружия (ст. 355 УК). Об этом сообщили юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в своем телеграм-канале.
«Сообщаем, что в настоящее время отсутствуют основания для принятия органами Федеральной службы безопасности процессуальных решений по указанным вами фактам в связи с их проверкой другим правоохранительным органом», — объяснили свое решение в ФСБ.
ФБК назвал документ «отпиской». Из-за произошедшего фонд обратился в Лефортовский суд Москвы с жалобой на бездействие Следственного управления ФСБ.
Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Пилоты посадили самолет в Омске, где Навального госпитализировали в больницу скорой помощи. Он впал в кому. После долгих переговоров родственникам разрешили перевезти оппозиционера на лечение в Германию. Вскоре независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы боевого яда из группы «Новичок». Их выводы подтвердила ОЗХО.
В России в возбуждении уголовного дела отказывала, в частности, томская полиция. Генпрокуратура заявляла, что «в результате экспертных исследований, проведенных на территории РФ, каких-либо отравляющих веществ не обнаружено».
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