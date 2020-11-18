Федеральная прокуратура Германии потребовала приговорить к пожизненному заключению Стефана Баллиета, обвиняемого в нападении на людей у синагоги в городе Галле в 2019 году. Об этом пишет Spiegel.

Обвинение также хочет отметить «особую тяжесть преступления», что исключает для Баллиета досрочное освобождение через 15 лет. Ему также вменяются убийство, покушение на него, подстрекательство к мятежу и попытку шантажа.

Нападение возле синагоги в Галле произошло 9 октября прошлого года. В результате произошедшего погибли два человека, еще несколько получили ранения. Также преступник бросил гранату в сторону еврейского кладбища. Полиция задержала его, когда он пытался скрыться.

На суде Баллиет признался, что хотел убить 51 человека, отмечает Spiegel. Он транслировал нападение в прямом эфире, во время которого представился как Anon и заявил, что Холокоста никогда не было. Преступник высказывал антисемитские и расистские заявления, а также выступал против феминизма. Ему не удалось выбить массивную дверь синагоги, тогда он убил прохожего, а затем — молодого человека в шашлычной и ранил других людей.

Согласно официальной статистике, в прошлом году в немецких тюрьмах находились 2347 человек, приговоренных к пожизненному заключению, в 2018 — 2360. В 2019 году ко второму пожизненному заключению приговорили медбрата Нильса Хегеля по делу об убийстве 85 пациентов. Первый срок он получил за убийство шести человек. По делу Хегеля суд также констатировал особую тяжесть вины.