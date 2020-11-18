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№ 127 от 18 ноября 2020Читать номер
Детский омбудсмен Карелии: дело Дмитриева пересмотрят из-за свидетельских показаний о том, что историк смотрел порно на компьютере
Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев заявил, что дело главы регионального «Мемориала» Юрия Дмитриева вернули на новое рассмотрение из-за показаний свидетелей, которые, по его словам, видели, как историк смотрел порно на своем компьютере. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Есть показания свидетелей, которые подтверждают, что, мало того, что фильмы находились в компьютере, Дмитриев еще эти фильмы просматривал, и свидетельские показания в суде были озвучены. Именно это стало основанием для возврата судом дела об изготовлении порнографических снимков с участием несовершеннолетней обратно в городской суд», — заявил Сараев.
Карельский детский омбудсмен утверждает, что этот факт может рассматриваться судом как мотив по статье об использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов (ст. 242.2 УК). «Раньше был непонятен мотив, и те снимки обнаженного ребенка, которые находились в компьютере и на которых также были видны гениталии ребенка, рассматривались и представлялись стороной защиты как дневник здоровья», — добавил Сараев.
24 ноября Петрозаводский городской суд начнет в третий раз рассматривать дело Дмитриева. Ранее историка дважды признавали невиновным в «изготовлении детской порнографии» и «совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней приемной дочери».
Суд сначала приговорил Дмитриева к 3,5 годам лишения свободы: с учетом отбытого в СИЗО срока он должен был освободиться уже в ноябре этого года. Тогда историка признали виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери, а по статье о развратных действиях — оправдали.
Однако Верховный суд Карелии ужесточил наказание Дмитриеву по обвинению в насильственных действиях сексуального характера и изменил срок с 3,5 лет до 13 лет колонии. 10 ноября Дмитриев, который отбывает наказание в СИЗО-1 Петрозаводска, подал кассационную жалобу на приговор.
Дмитриев свою вину не признает. «Мемориал» считает его уголовное преследование политически мотивированным.