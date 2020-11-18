Уральского депутата, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней, отправили под домашний арест

В Свердловской области суд отправил под домашний арест депутата местной думы Владимира Барыкина по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (ч. 2 ст. 132 УК). Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Первоначально суд села Байкалово арестовал депутата на два месяца. Однако его адвокат подал апелляцию, и в итоге Барыкину изменили меру пресечения на домашний арест.

По данным «КП-Екатеринбург», в марте прошлого года Владимир Барыкин совершил развратные действия в отношении школьницы. Издание утверждало, что девочке 15 лет, однако, судя по вменяемой Барыкину статье — меньше. Предполагаемое преступление произошло на территории его же организации ООО «Экспресс», расположенной в Байкалово.

Депутат — единственный собственник единственного предприятия-перевозчика в сельском поселении. В офисе компании сообщили «МК-Екатеринбург» заявили, что с 6 ноября предприятием руководит Алексей Иванов — зять Барыкина. Сам он сказал изданию, что учредитель официально назначил его на должность директора.

Согласно официальному сайту Байкаловской думы, Владимир Барыкин — депутат четырех созывов подряд, в последний раз он избирался от партии «Единая Россия». Барыкин занимает должность председателя комиссии по социальным вопросам и благоустройству.

Как сообщили Znak.com в пресс-службе свердловского регионального отделения партии «Единая Россия», Владимир Барыкин не является членом партии. «Согласно Уставу, если в отношении члена партии заведено уголовное дело, то его членство приостанавливается до решения суда. В дальнейшем, исходя из вердикта, происходит либо восстановление в партии, либо исключение. В данном же случае Владимир Барыкин в партии не состоит. При этом он был выдвинут местным отделением, как победивший на предварительном голосовании. Информации на тот период о судимости или фактах аморального поведения данного гражданина не выявлено», — рассказали изданию в пресс-службе отделения.

В областном СК «Новой газете» данную ситуацию отказались комментировать.