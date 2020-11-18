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№ 127 от 18 ноября 2020

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Роскомнадзор потребовал вернуть в «тренды» YouTube видео телеведущего Владимира Соловьева

Общество1 143

1 143
 

Роскомнадзор направил письмо компании Google LLC, в котором потребовал «снять ограничения, установленные в отношении YouTube-канала „Соловьев LIVE“» телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

«Как стало известно, с октября текущего года видеоматериалы канала не попадают в раздел „В тренде“ YouTube, хотя ранее это происходило регулярно. Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сам Соловьев заявлял, что его подписчики не получают оповещения о новых роликах, отмечает «Медиазона». «Люди не могли найти трансляцию даже при желании», — говорил Соловьев в апреле. 

Сейчас на канале «Соловьев LIVE», который был создан в марте 2020 года, 495 тысяч подписчиков. Ролики Соловьева набирают от нескольких десятков тысяч до сотен тысяч просмотров. 

Ранее Роскомнадзор советовал российским журналистам не использовать  YouTube из-за «блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов». «Для сохранения возможности надежного и быстрого доступа к контенту» Роскомнадзор предлагал переходить на российские платформы. 

YouTube ограничивал доступ к различным материалам российских провластных СМИ и журналистов, среди них — стрим на канале Соловьев Live «Битва за Белоруссию», а также аккаунт издания «Царьград». 

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Теги:
youtube, соловьев, nt
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