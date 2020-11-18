В Крыму запретили новогодние елки и ночные клубы из-за распространения COVID-19

В Республике Крым ввели новые ограничения в связи с распространением COVID-19. Соответствующие изменения внесли в указ главы республики Сергея Аксенова о режиме повышенной готовности.

Ограничения касаются проведения новогодних культурно-массовых мероприятий, а также работы баров, ресторанов, кафе и кинотеатров.

С 20 декабря 2020 года по 15 января 2021 предпринимателям запретили проведение любых мероприятий: банкетов, свадеб, корпоративов, концертов и других. Также с 22:00 до 08:00 запретили работу кафе, ресторанов, ночных клубов и кальянных.

Нельзя будет проводить и новогодние елки на территориях городских площадей, домов культуры, театров, цирков, торгово-развлекательных и спортивных комплексов, а также в школах и детских садах. Исключение — группы детского сада, которым власти республики елку разрешили.

«Зона риска — это все новогодние корпоративы, — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба (трансляция заседания опубликована на его странице во „ВКонтакте“). — Придется фуршеты и все, что связано с массовыми мероприятиями в закрытых помещениях, отменить. Сам отдых — пожалуйста, пусть люди приезжают…».

Развлекательные центры, в том числе детские, не будут работать по выходным дням. Театры и кинотеатры смогут работать только при залах, заполненных не более чем на 30%, при проведении экскурсий группа не должна превышать 10 человек. Похожие ограничения 18 ноября ввели и власти Белгородской области.

Согласно данным регионального оперативного штаба, в Крыму коронавирус подтвердили у 12 733 человек (+211 за сутки). Общее количество смертей от COVID-19 с начала пандемии составило, по информации Минздрава, 222 человек.

Ранее на фоне роста числа заболевших коронавирусом ограничения на ночную работу общепита были введены и в других регионах России, в частности, в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Башкирии.

В Бурятии с 16 ноября вступил в силу жесткий двухнедельный локдаун из-за распространения COVID-19. Власти на две недели закрыли все торговые центры, кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы и сауны; на вынос и на доставку предприятия общественного питания работают.