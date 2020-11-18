В Пензенской области силовики пришли с обыском к родителям фигуранта дела «Сети» Иванкина

В селе Бессоновка под Пензой силовики пришли с обыском к родителям Максима Иванкина — фигуранта дела «Сети» (запрещенной в России террористической организации). Об этом «Новой газете» рассказала мать другого фигуранта Дмитрия Пчелинцева Светлана.

«Аня (Шалункина, супруга Иванкина — ред.) стоит рядом с домом, ее туда не пускают, поскольку она там не прописана. Туда приехал адвокат. Нам неизвестно, по какому делу они приехали. Можем подозревать, что по "рязанскому делу"», — сказала она.

Родители Иванкина находятся в квартире вместе с адвокатом.

Ранее защитники фигурантов дела рассказывали, что его и Армана Сагынбаева сотрудники ФСБ заставляли раскрыть несуществующую террористическую ячейку в Москве. Иванкину говорили, что его отправят отбывать наказание в Чувашию и предупредили, что «можно хорошо сидеть или как повезет». Сагынбаев также рассказал, что ему предлагали помочь со здоровьем, если он даст показания на некую «московскую ячейку».

Иванкин по делу «Сети» получил 13 лет строгого режима, еще шестерых фигурантов дела в Пензе приговорили к срокам от шести до 18 лет. Антифашистов в Пензе задержали осенью 2017 года – за несколько месяцев до президентских выборов. Впоследствии еще нескольких фигурантов дела были задержаны в Петербурге. Всех их обвинили в том, что они якобы планировали создать по стране боевые группы для нападения на воинские части, сотрудников полиции и офисы «Единой России». В Петербурге два фигуранта дела получили 5,5 и семь лет колонии общего режима.

«Рязанское дело» — расследование обстоятельств смерти Артема Дорофеева и его девушки Екатерины Левченко, которое началось после текста «Медузы». Тело Дорофеева в 2017 году нашли под Рязанью, труп девушки обнаружили только в марте 2020 года после публикации материала.

В тексте издания говорилось, что Дорофеев и Левченко были знакомы с некоторыми фигурантами дела «Сети», и те могут быть причастны к их убийству. Адвокаты фигурантов дела отрицают возможную связь своих подзащитных с убийством, о своей непричастности к нему говорил и сам Пчелинцев.