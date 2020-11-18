Путин назначил врио главы Белгородской области и Мордовии

Президент России Владимир Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Как сообщили в Кремле, президент провел рабочую встречу с Гладковым, в ходе которой и сообщил о решении назначить его на этот пост. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Гладков занимал должность заместителя председателя правительства и руководителя аппарата правительства Ставропольского края.

Регион был без руководителя два месяца. Определяться с кандидатурой президенту пришлось после того, как 17 сентября в отставку ушел экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко — последний из тех, кто стал главой региона еще при Борисе Ельцине. В ходе осенних выборов 70-летний чиновник прошел в областную думу, что позволило ему занять кресло сенатора в Совете Федерации.

Другим указом Путин назначил врио главы Мордовии председателя правительства Дагестана Артема Здунова — ему 42 года, он родился в Казани и в 2014–2018 годах занимал пост министра экономики Татарстана.

Предыдущий руководитель республики — 66-летний Владимир Волков — 18 ноября заявил, что направил президенту заявление об отставке, чтобы «дать дорогу молодым». Волков занимал должность главы Мордовии с мая 2012 года. До этого он с 1995 года работал председателем правительства республики.