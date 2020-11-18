эксперт
Пенсионный возраст повысили, а денег по-прежнему не будет. Почему? Объясняет Евгений Гонтмахер
Материалы
Рубрики
Темы
- Гонка вакцин от COVID: кто спасет мир? И когда?11 материалов
- Сейчас в России милуют в 1000 раз реже, чем в девяностых3 материала
- Ковид в Европе: как у них3 материала
Свежий выпуск
№ 127 от 18 ноября 2020Читать номер
Более 140 белорусских писателей призвали власти страны прекратить насилие над протестующими
Союз белорусских писателей, среди которых лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, потребовал от властей прекратить насилие над протестующими и несогласными с действующим режимом. Открытое письмо опубликовано на сайте союза.
Писатели выразили «серьезную обеспокоенность» тем, что в стране по отношению к протестующим «наблюдается постоянная эскалация насильственных действий со стороны силовых структур и административных назначенцев». Помимо Алексиевич, письмо подписали более 140 писателей, среди которых Владимир Орлов, Владимир Некляев, Андрей Хаданович и другие.
«Таких масштабов массовых репрессий не подвергалась более за сорок лет ни одно из государств Европы, — заявляют белорусские литераторы. — Против людей, виновных в убийствах и нанесении увечий, не заводятся уголовные дела. Допускается избиение связанных задержанных, что запрещается мировой юридической практикой даже по отношению к военнопленным. Из уст руководства страны звучат прямые указания отчислять студентов из учебных заведений и увольнять с работы всех сотрудников, которые не согласны с государственной политикой, что является непосредственным нарушением действующей Конституции Республики Беларусь».
Открытое письмо заканчивается призывом к властям: «Признайте свое поражение и примите волю народа!».
Светлана Алексиевич — член президиума Координационного совета белорусской оппозиции. В августе она ходила на допрос в Следственный комитет по уголовному делу о его создании. Из семи членов президиума КС она единственная заходится в Беларуси и на свободе, остальные или находятся под арестом, или же их вывезли из страны.
Протесты в Беларуси начались 9 августа из-за недовольства официальными результатами президентских выборов. По данным ЦИК, победу в выборах одержал Александр Лукашенко, а его главная соперница Светлана Тихановская набрала на них якобы около 10% голосов. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства. Среди протестующих есть погибшие, уголовные дела из-за их гибели так и не возбудили.
Елизавета Минаева