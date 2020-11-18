Более 140 белорусских писателей призвали власти страны прекратить насилие над протестующими

Союз белорусских писателей, среди которых лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, потребовал от властей прекратить насилие над протестующими и несогласными с действующим режимом. Открытое письмо опубликовано на сайте союза.

Писатели выразили «серьезную обеспокоенность» тем, что в стране по отношению к протестующим «наблюдается постоянная эскалация насильственных действий со стороны силовых структур и административных назначенцев». Помимо Алексиевич, письмо подписали более 140 писателей, среди которых Владимир Орлов, Владимир Некляев, Андрей Хаданович и другие.

«Таких масштабов массовых репрессий не подвергалась более за сорок лет ни одно из государств Европы, — заявляют белорусские литераторы. — Против людей, виновных в убийствах и нанесении увечий, не заводятся уголовные дела. Допускается избиение связанных задержанных, что запрещается мировой юридической практикой даже по отношению к военнопленным. Из уст руководства страны звучат прямые указания отчислять студентов из учебных заведений и увольнять с работы всех сотрудников, которые не согласны с государственной политикой, что является непосредственным нарушением действующей Конституции Республики Беларусь».

Открытое письмо заканчивается призывом к властям: «Признайте свое поражение и примите волю народа!».

Светлана Алексиевич — член президиума Координационного совета белорусской оппозиции. В августе она ходила на допрос в Следственный комитет по уголовному делу о его создании. Из семи членов президиума КС она единственная заходится в Беларуси и на свободе, остальные или находятся под арестом, или же их вывезли из страны.

Протесты в Беларуси начались 9 августа из-за недовольства официальными результатами президентских выборов. По данным ЦИК, победу в выборах одержал Александр Лукашенко, а его главная соперница Светлана Тихановская набрала на них якобы около 10% голосов. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства. Среди протестующих есть погибшие, уголовные дела из-за их гибели так и не возбудили.

Елизавета Минаева