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№ 127 от 18 ноября 2020

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Авиарегулятор США разрешил возобновить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX после двух катастроф в 2018–2019 годах

Общество5

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Федеральное авиационное управление США разрешило возобновить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу управления Стивена Диксона.

«Мы сделали все возможное для обеспечения гарантии того, [чтобы аварий с этим самолетом больше не было], устранили причины, вызвавшие эти инциденты», — сообщил Диксон. В авиационном управлении заявили, что потребуется переобучение пилотов и обновление программного обеспечения.

По информации агентства, перерыв в эксплуатации стоил Boeing около 20 миллиардов долларов. Компании придется столкнуться с трудностями в связи с ограничениями, введенными из-за распространения COVID-19, отмечает Reuters.

В мае этого года в компании сообщили, что на заводе в Рентоне, штат Вашингтон, возобновилось производство самолетов, которое приостановили с января 2020 года.

Эксплуатацию Boeing 737 MAX приостановили после двух авиакатастроф: один лайнер компании в марте 2019 года потерпел крушение в Эфиопии (погибли 157 человек), а другой за полгода до этого — в Индонезии (погибли 189 человек). В компании признали, что причиной крушения мог стать сбой в системе коррекции маневрирования.

По результатам 2019-го года Boeing впервые за 20 лет понесла убытки и потеряла рекордные 636 млрд долларов: клиенты массово отменяли уже оплаченные заказы и не делали новых. В январе 2020-го компания не получила ни одного заказа.

Теги:
самолеты, ng, авиакатастрофа, boeing
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