Компания Pfizer заявила о повышении эффективности своей вакцины от COVID-19 до 95%

В фармацевтической компании Pfizer, которая совместно с BioNTech разрабатывает вакцину от коронавируса BNT162b2, заявили, что их препарат обладает 95% эффективностью. Соответствующее сообщение опубликовали на сайте компании.

«Первичный анализ показывает, что BNT162b2 эффективен против COVID-19 на 95% через 28 дней после первого введения вакцины», — заявили в Pfizer. Эффективность доказана по итогу третьей фазы испытания.

По информации компании, препарат обладает 94% эффективностью для предотвращения COVID-19 у людей старше 65 лет.

Серьезных проблем с безопасностью во время испытаний не выявили, единственные симптомы — утомляемость (3,8%) и головная боль (2%). Компании рассчитывают произвести до 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и до 1,3 миллиарда доз к концу 2021 года.

Ранее компании BioNTech и Pfizer заявили, что разработанная ими вакцина показала эффективность только в 90% случаев.

О повышении эффективности препарата против COVID-19 в компаниях заявили после того, как другая вакцина от коронавируса — произведенная компанией Moderna — показала 94,5% эффективности в ходе третьей фазы испытаний.

На фоне новостей о разработках Moderna акции BioNTech и Pfizer упали на 15,73% и 3,94% соответственно. Акции видеосервиса Zoom, пережившего расцвет популярности во время карантина, упали на 3,23%. Бумаги самой Moderna, наоборот, подорожали на 10,21%. Также значительно выросли акции компаний, занятых в туристическом секторе — например, United Airlines и American Airlines.

Клиническое испытание третьей фазы вакцины Pfizer началось 27 июля. Вакцина, разрабатываемая Pfizer, — РНК-вакцина, работающая на основе фрагмента генома коронавируса, который помещается в защитную оболочку, попадает в организм человека при вакцинации и вызывает иммунный ответ. Еврокомиссия уже завершила переговоры с немецкой фирмой BioNTech и американским концерном Pfizer о поставках 300 млн доз новой вакцины против COVID-19 во все страны ЕС.