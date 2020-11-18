«Качество учебного процесса снизилось в разы»: студенты МГУ потребовали скидку на обучение из-за перехода на дистанционку

Студенты МГУ, которые учатся на платной основе, решили требовать через суд скидку из-за перехода с очного обучения на дистанционное. Об это сообщает телеграм-канал «Первый университетский».

Согласно договору студентов с МГУ, обучение должно осуществляться в очной форме, и из-за перехода на «дистанционку» качество учебного процесса «снизилось в разы», отмечают адвокаты.

В исковом заявлении, которое есть в распоряжении «Коммерсанта», сказано, что во время первой волны коронавируса студенты не могли посещать библиотеки, лично общаться с преподавателями. Кроме того, считают истцы, у них отсутствовала фактическая возможность проведения практических и лабораторных работ, а «дистанционные занятие превращаются в систему самообразования».

Сторонники инициативы также предлагают всем студентам, обучающимся дистанционно на контрактной форме, присоединиться к групповому иску.

На сайте вуза указано, что стоимость обучения в МГУ варьируется от 250 тысяч рублей в год до 570 тысяч рублей. Всего же в МГУ обучается более 38 тысяч человек, 20% из которых — контрактники, отмечал ректор вуза Виктор Садовничий.

Напомним, что студенты МГУ, как и студенты других регионов, находились на дистанционном обучении с марта из-за пандемии коронавируса. Частично ограничительные меры были сняты в сентябре: несколько дней в неделю позволялось посещать вуз очно. 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал указ о переводе учащихся вузов на полностью удаленное обучение.

Елизавета Минаева