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№ 127 от 18 ноября 2020

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Берлинская полиция разогнала акцию против введенных из-за пандемии ограничений

Общество4

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В Берлине полиция разогнала участников акции против ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет Spiegel.

По данным полиции, только в районе Бранденбургских ворот собрались от 5000 до 10 000 человек и протестующие продолжали подходить. Еще около 1000 демонстрантов были на Маршалловом мосту. У многих участников акции не было средств защиты органов дыхания, тем самым они нарушили действующие в связи с пандемией ограничения.

Полиция применила против протестующих водометы после того, как она потребовала разойтись, но демонстранты не выполнили это требование. Также Spiegel сообщил о применении против протестующих слезоточивого газа. В ответ на действия силовиков участники акции кричали и свистели.

Полторы недели назад более 20 тысяч противников введенных из-за пандемии ограничений вышли на акцию в Лейпциге. Полиция тогда прекратила ее, так как при заявленной численности 16 тысяч участников демонстранты не помещались на центральной площади Аугустусплац, не соблюдали социальную дистанцию и не носили средства защиты.

В Германии со 2 ноября действует так называемый мягкий локдаун с закрытием развлекательных заведений, частичным закрытием отелей и ограничениями на контакты: нельзя собираться группами больше десяти человек. Эти меры стали результатом соглашения между федеральным центром и землями. До этого суды отдельных земель своими решениями отменяли некоторые запреты, установленные федерацией.

В Германии, по данным университета Хопкинса, зафиксировано свыше 840 тысяч случаев заражения COVID-19. Умерли от коронавируса свыше 13 тысяч человек.

Теги:
em, коронавирус, протесты, германия
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