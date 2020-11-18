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№ 127 от 18 ноября 2020

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Полиция Парижа задержала десятки участников акции против запрета публиковать фото силовиков 

Общество5

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В Париже сотрудники правоохранительных органов задержали более 30 человек, которые приняли участие в беспорядках после акции против закона о «глобальной безопасности». О том, чем закончился вчерашний митинг у здания Национального собрания, журналистам газеты Figaro рассказали в столичной полиции.  

В результате стычек вчера вечером десять человек получили легкие ранения: большинство пострадавших — сотрудники правоохранительных органов. Среди протестующих, отмечают в полиции, было много молодых людей, которые портили городское имущество. В итоге для разгона демонстрантов, среди которых были студенты, а также представители движения «желтые жилеты», силовики применили водометы и слезоточивый газ. 

Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен назвал насилие со стороны демонстрантов «неприемлемым», отметив, что те нападали на магазины, оскорбляли полицейских и бросали в их сторону брусчатку. Впрочем, журналисты, освещавшие акцию, также отмечают, что правоохранители действовали жестко и даже препятствовали работе СМИ.

Собравшиеся у Бурбонского дворца, расположенного на левом берегу Сены, выступили против ряда статей нового закона о «глобальной безопасности», обсуждение которого в тот вечер началось в нижней палате французского парламента. Законопроект предполагает наказание в виде тюремного заключения сроком на один год и штрафа в размере 45 тысяч евро за публикацию фотографий или других опознавательных знаков полицейских при исполнении с целью нанести им моральный или физический ущерб. 

Теги:
sn, деанонимизация, париж, силовики, франция
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