Участникам Всесибирской олимпиады школьников предложили задачи о COVID. Их спросили о возможности приготовить антисептик из водки

Первый отборочный тур Всесибирской олимпиады школьников прошел в октябре — ноябре в 50 городах России. В рамках мероприятия детям предложили задачи, связанные с темой COVID-19, — учеников спросили, можно ли приготовить из водки антисептик для борьбы с вирусом. На сообщение на сайте физико-математической школы при Новосибирском государственном университете обратило внимание издание Tayga.info.

«Школьникам нужно было определить неорганическое вещество, которое Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать для производства антисептиков», — рассказали там. Также был вопрос, можно ли вместо этилового спирта «использовать для получения антисептика алкогольный напиток „Водка“».

Также школьникам предложили еще одну задачу, из которой они узнали, что такое метод ПЦР и как он помогает диагностировать коронавирус.

«Мы всегда стараемся давать задачи, связанные с актуальными темами. Сейчас все слышат аббревиатуру ПЦР, но мало кто знает, что это такое, а порой даже из СМИ транслируются довольно неграмотные данные об этом методе», — объяснил формулировку задач руководитель методической комиссии по химии, профессор Вячеслав Емельянов.

Всесибирская открытая олимпиада школьников — ежегодная олимпиада для учащихся 7−11-х классов общеобразовательных школ, она проводится с 1962 года. Традиционно олимпиада проводится в три тура: два отборочных и заключительный. Победители и призеры определяются по итогам заключительного тура. Из-за ограничений, связанных с COVID-19, в этом году от проведения олимпиады вынуждены были отказаться несколько крупных площадок.