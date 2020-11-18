Министр по вопросам продовольствия Дании покинул пост после скандала с уничтожением миллионов норок в стране

Министр по вопросам продовольствия министерства окружающей среды Дании Могенс Йенсен ушел в отставку из-за скандала с уничтожением миллионов норок в стране. Об этом сообщает Датское радио (DR) со ссылкой на самого министра.

«У меня больше нет необходимой поддержки среди парламентских партий. Поэтому сегодня я сообщил премьер-министру [Метте Фредериксен — ред.], что хочу уйти из правительства», — заявил министр, добавив, что в его министерстве были допущены ошибки, и он «несет за это ответственность».

«Особенно прошу прощения у многих заводчиков норок, которые оказались в сложной ситуации», — заявил он. Как отмечает DR, Йенсен стал первым министром в правительстве Метте Фредериксен, покинувшим свой пост.

Такое решение министр принял после того, как подвергся критике со стороны парламентских партий, которые указали на отсутствие законных оснований для убийства всех норок в Дании.

Накануне власти Дании достигли соглашения с оппозиционными партиями об убийстве всех норок и о запрете их содержания. Однако юридически истребление популяции не может продолжиться в ближайшее время до одобрения закона. После этого всех норок в стране уничтожат, также до 31 декабря 2021 года будет действовать временный запрет на разведение норок.

Члены кабмина Дании 4 ноября объявили о распоряжении убить всех норок — от 12 до 17 миллионов особей на 1100 зоофермах королевства. Животные, по информации властей, передают людям мутировавший коронавирус Cluster 5, который отличается пониженной восприимчивостью к вакцинам. В Институте по борьбе с опасными инфекциями (SSI) заявили, что это несет риски новой пандемии с центром в Дании.

Позже выяснилось, что правительство не имело достаточно полномочий для принятия подобных решений без обсуждения законопроекта в парламенте. Сколько именно норок уже убили в Дании — неизвестно. Отдельные фермеры сообщают, что после обращения премьера сами умертвили тысячи незараженных особей.