Трамп уволил ответственного за кибербезопасность на выборах в США Криса Кребса

Президент США Дональд Трамп уволил главу Агентства по инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) Криса Кребса. Об этом он сообщил в своем твиттере.

«Недавнее заявление Криса Кребса по поводу безопасности выборов президента было крайне неточным», говорит Трамп. Он утверждает, что во время выборов были «массовые нарушения и мошенничество» — в списках проголосовавших, как уверяет Трамп, были «мертвые люди» и «наблюдатели не допускались на избирательные участки». Твиттер пометил сообщение Трампа как «спорное».

Как сообщает The New York Times, 43-летний Кребс был ответственным за обеспечение кибербезопасности выборов и вместе с другими официальными лицами назвал выборы 2020 года «самыми безопасными в истории США». Кребс также оспаривал заявления Трампа о том, что у него «украли» возможность вновь стать президентов США с помощью «фальшивых бюллетеней» и программных сбоев.

Крис Кребс работал директором Агентства по инфраструктурной и кибербезопасности с момента основания (2018 год).

Официально итоги выборов в США еще не подвели, однако американские СМИ спрогнозировали победу Байдена — согласно им, он преодолел порог в 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Байден в обращении к нации объявил, что выиграл выборы, и уже запустил кампанию по передаче власти. С победой Байдена уже поздравили лидеры Канады, Великобритании, ФРГ, Франции и других стран.

Трамп также заявил о своей победе, и уверил, что он победит. В своем твиттере он заявил, что во время выборов в 2020 году «беспрецедентно нарушалась Конституция», однако не уточнил, какие именно нарушения он увидел.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Явка на выборах стала самой высокой за последние 120 лет.