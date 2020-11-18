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Пенсионный возраст повысили, а денег по-прежнему не будет. Почему? Объясняет Евгений Гонтмахер

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№ 127 от 18 ноября 2020

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Совфед дал согласие на задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Его подозревают в хищении 700 млн рублей

Общество611

611
 

Совет Федерации единогласно одобрил запрос Генпрокуратуры на задержание аудитора Счетной палаты и бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня, передает «Интерфакс».

Аудитора подозревают в причастности к хищению 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Генпрокурор Игорь Краснов рассказал, что «в ходе предварительного расследования получены достаточные доказательства причастности к совершению этого преступления Меня».

При этом сам Мень рассказал, что ничего не знает про обвинение. Он добавил, что в данный момент находится в России и будет выяснять, в чем дело. 

Михаил Мень занимал пост главы Ивановской области с 2005 по 2013 год. С ноября 2013 года по май 2018 года он возглавлял министерство строительства и ЖКХ. В Счетной палате Мень работает с июня 2018 года. 

Теги:
sf, хищения, совфед, ивановская область

Предприниматели в Улан-Удэ вышли на акцию протеста против введенного в республике жесткого двухнедельного локдауна

Общество700

700
 

В центре Улан-Удэ около 40 предпринимателей ряда торговых центров устроили акцию протеста против введенного региональными властями жесткого двухнедельного локдауна.

«Предприниматели торговых центров написали обращения в правительство республики, УФАС и Роспотребнадзор. Сейчас мы на митинге собираем подписи и планируем проводить одиночные пикеты на площади Советов», — рассказала «Интерфаксу» представитель инициативной группы.

 

Основное требование протестующих — или объявлять полный локдаун с закрытием федеральных сетевых магазинов, или отменять ограничения полностью.

С 16 ноября в Бурятии вступил в силу двухнедельный локдаун из-за распространения COVID-19. Власти на две недели закрыли все торговые центры, кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы и сауны; на вынос и на доставку предприятия общественного питания работают.

Исключение сделали для общепита на территории предприятий и гостиниц, продовольственных магазинов, аптек, салонов связи, а также розничной торговли товарами первой необходимости. Глава республики Алексей Цыденов пообещал не продлевать ограничения более, чем на две недели.

Новые меры глава региона назвал «вынужденными». На фоне этого правительство Монголии приняло решение закрыть на два месяца пропускные пункты на границе с Россией со стороны Бурятии. Ограничения будут действовать до 18 января 2021 года.

Теги:
ng, акции протеста, локдаун, бурятия
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