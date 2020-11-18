Совфед дал согласие на задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Его подозревают в хищении 700 млн рублей

Совет Федерации единогласно одобрил запрос Генпрокуратуры на задержание аудитора Счетной палаты и бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня, передает «Интерфакс».

Аудитора подозревают в причастности к хищению 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Генпрокурор Игорь Краснов рассказал, что «в ходе предварительного расследования получены достаточные доказательства причастности к совершению этого преступления Меня».

При этом сам Мень рассказал, что ничего не знает про обвинение. Он добавил, что в данный момент находится в России и будет выяснять, в чем дело.

Михаил Мень занимал пост главы Ивановской области с 2005 по 2013 год. С ноября 2013 года по май 2018 года он возглавлял министерство строительства и ЖКХ. В Счетной палате Мень работает с июня 2018 года.