Предприниматели в Улан-Удэ вышли на акцию протеста против введенного в республике жесткого двухнедельного локдауна

В центре Улан-Удэ около 40 предпринимателей ряда торговых центров устроили акцию протеста против введенного региональными властями жесткого двухнедельного локдауна.

«Предприниматели торговых центров написали обращения в правительство республики, УФАС и Роспотребнадзор. Сейчас мы на митинге собираем подписи и планируем проводить одиночные пикеты на площади Советов», — рассказала «Интерфаксу» представитель инициативной группы.

Основное требование протестующих — или объявлять полный локдаун с закрытием федеральных сетевых магазинов, или отменять ограничения полностью.

С 16 ноября в Бурятии вступил в силу двухнедельный локдаун из-за распространения COVID-19. Власти на две недели закрыли все торговые центры, кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы и сауны; на вынос и на доставку предприятия общественного питания работают.

Исключение сделали для общепита на территории предприятий и гостиниц, продовольственных магазинов, аптек, салонов связи, а также розничной торговли товарами первой необходимости. Глава республики Алексей Цыденов пообещал не продлевать ограничения более, чем на две недели.

Новые меры глава региона назвал «вынужденными». На фоне этого правительство Монголии приняло решение закрыть на два месяца пропускные пункты на границе с Россией со стороны Бурятии. Ограничения будут действовать до 18 января 2021 года.