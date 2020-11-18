эксперт
Пенсионный возраст повысили, а денег по-прежнему не будет. Почему? Объясняет Евгений Гонтмахер
Материалы
Рубрики
Темы
- Гонка вакцин от COVID: кто спасет мир? И когда?10 материалов
- Сейчас в России милуют в 1000 раз реже, чем в девяностых3 материала
- Ковид в Европе: как у них3 материала
Свежий выпуск
№ 127 от 18 ноября 2020Читать номер
Глава Мордовии подал в отставку
Глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об отставке, передает ТАСС.
Работать главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно. И я отдавался этому делу всей душой, всеми силами. Но время идет. Нужно давать дорогу молодым,
— заявил Волков.
По данным источников РБК, в качестве одного из кандидатов на пост врио главы Мордовии рассматривается премьер-министр Дагестана Артем Здунов.
Волков занимал должность главы Мордовии с мая 2012 года. До этого он с 1995 года работал председателем правительства республики.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных
Президент Армении наградил медалями «За боевую службу» членов экипажа сбитого российского вертолета Ми-24
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о награждении медалями «За боевую службу» членов экипажа российского вертолета Ми-24, погибших при крушении рядом с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан). Соответствующий указ опубликовали на сайте президента.
Посмертно медалями «за отвагу и самоотверженность при исполнении служебных обязанностей» наградили майора Юрия Ищука и старшего лейтенанта Романа Фединина. Также медалью «За боевую службу» наградили старшего лейтенанта Владислава Грязина.
Ранее, 14 ноября, президент России Владимир Путин наградил членов экипажа российского вертолета Ми-24 орденом Мужества «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».
Российский вертолет сбили вооруженные силы Азербайджана 9 ноября. В результате попадания ракеты он потерял управление и упал в горной местности на территории Армении. В МИД Азербайджана извинились за произошедшее и сообщили, что случайно открыли огонь на поражение. Россия извинения приняла. Путин поручил министру обороны оказать помощь семьям погибших, а также пожелал выздоровления летчику-оператору, штурману звена.
Крушение вертолета произошло незадолго до того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян, Путин и Алиев объявили о подписании заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Среди его положений — ввод в регион российских миротворцев и разблокировка транспортных узлов.