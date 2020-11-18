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№ 127 от 18 ноября 2020

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Глава Мордовии подал в отставку

Политика964

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Глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об отставке, передает ТАСС. 

Работать главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно. И я отдавался этому делу всей душой, всеми силами. Но время идет. Нужно давать дорогу молодым,

— заявил Волков. 

По данным источников РБК, в качестве одного из кандидатов на пост врио главы Мордовии рассматривается премьер-министр Дагестана Артем Здунов.

Волков занимал должность главы Мордовии с мая 2012 года. До этого он с 1995 года работал председателем правительства республики.

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Теги:
мордовия, отставка, sf

Президент Армении наградил медалями «За боевую службу» членов экипажа сбитого российского вертолета Ми-24

Политика741

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Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о награждении медалями «За боевую службу» членов экипажа российского вертолета Ми-24, погибших при крушении рядом с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан). Соответствующий указ опубликовали на сайте президента.

Посмертно медалями «за отвагу и самоотверженность при исполнении служебных обязанностей» наградили майора Юрия Ищука и старшего лейтенанта Романа Фединина. Также медалью «За боевую службу» наградили старшего лейтенанта Владислава Грязина.

Ранее, 14 ноября, президент России Владимир Путин наградил членов экипажа российского вертолета Ми-24 орденом Мужества «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».

Российский вертолет сбили вооруженные силы Азербайджана 9 ноября. В результате попадания ракеты он потерял управление и упал в горной местности на территории Армении. В МИД Азербайджана извинились за произошедшее и сообщили, что случайно открыли огонь на поражение. Россия извинения приняла. Путин поручил министру обороны оказать помощь семьям погибших, а также пожелал выздоровления летчику-оператору, штурману звена.

Крушение вертолета произошло незадолго до того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян, Путин и Алиев объявили о подписании заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Среди его положений — ввод в регион российских миротворцев и разблокировка транспортных узлов.

Теги:
награда, крушение, армения, ng, нагорный карабах, азербайджан
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