Президент Армении наградил медалями «За боевую службу» членов экипажа сбитого российского вертолета Ми-24

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о награждении медалями «За боевую службу» членов экипажа российского вертолета Ми-24, погибших при крушении рядом с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан). Соответствующий указ опубликовали на сайте президента.

Посмертно медалями «за отвагу и самоотверженность при исполнении служебных обязанностей» наградили майора Юрия Ищука и старшего лейтенанта Романа Фединина. Также медалью «За боевую службу» наградили старшего лейтенанта Владислава Грязина.

Ранее, 14 ноября, президент России Владимир Путин наградил членов экипажа российского вертолета Ми-24 орденом Мужества «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».

Российский вертолет сбили вооруженные силы Азербайджана 9 ноября. В результате попадания ракеты он потерял управление и упал в горной местности на территории Армении. В МИД Азербайджана извинились за произошедшее и сообщили, что случайно открыли огонь на поражение. Россия извинения приняла. Путин поручил министру обороны оказать помощь семьям погибших, а также пожелал выздоровления летчику-оператору, штурману звена.

Крушение вертолета произошло незадолго до того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян, Путин и Алиев объявили о подписании заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Среди его положений — ввод в регион российских миротворцев и разблокировка транспортных узлов.