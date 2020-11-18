Фигуранты дела о подготовке теракта на концерте Киркорова получили до 19 лет колонии

Южный окружной военный суд приговорил к срокам от 10 до 19 лет колонии строгого режима четырех обвиняемых в подготовке теракта на концерте артиста Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Казуеву Хидирнеби назначили 19 лет в исправительной колонии строгого режима, Халдузову Габибуле — 18 лет, Ибрагимову Самиру — 17 лет, Магомедову Шамилю — 10 лет. Суд признал их виновными в участии в деятельности террористической организации (ст. 205 УК), незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (ст. 222 УК) и незаконном изготовлении взрывчатки (ст. 223 УК).

Гособивнение просило назначить от 11 до 20 лет лишения свободы.

В октябре РБК со ссылкой на источник сообщал, что сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ранее задержанные в Москве и Махачкале, планировали устроить теракт с использованием снайперских винтовок на концерте артиста Филиппа Киркорова, с которым он 6 июля приехал в Махачкалу. По данным источника, боевики готовили в тот же день еще один теракт, а именно нападение на полицейских в городском парке имени 50-летия Октября.

Источник «Коммерсанта» ранее сообщил, что боевики намеревались устроить теракт на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

О задержании четырех членов «спящей ячейки» в Москве и Махачкале Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил 14 октября. По данным комитета, все задержанные являются выходцами из Дагестана.