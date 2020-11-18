В Госдуму внесли законопроект о признании митингом очереди на пикет 

В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий правила проведения митигов. В том числе, документ предполагает признание массовым мероприятием «поочередное участие нескольких лиц в актах пикетирования».

В законопроекте также уточняются ограничения в отношении присутствующих на акции журналистов. Им нельзя будет собирать подписи, держать плакаты и использовать связанную с акцией символику и «иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения». Также в законе предлагается запретить проводить акции рядом со «зданиями экстренных служб».

Помимо этого авторы законопроекта предложили считать митингом «одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах, направленное на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики».

Еще один законопроект, размещенный в базе данных нижней палаты российского парламента, предполагает запрет на получение денег на организацию митингов от иностранцев, НКО, имеющих статус «иноагента», и «анонимных жертвователей». «Прием наличных денежных средств не допускается», — отмечается в документе, который также обязывает организатора отчитываться о потраченных средствах.

С этими инициативами выступил первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин из «Единой России».

«Мы уже неоднократно обсуждали с экспертами и профильными ведомствами вопросы о прозрачности финансирования публичной активности в нашей стране. За рубежом выделяются существенные средства — как правительствами иностранных государств, так и неправительственными организациями — на ведение политической деятельности и на стимулирование уличной, в том числе протестной активности на территории целого ряда стран», — объяснил он необходимость предложенных поправок.