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№ 127 от 18 ноября 2020Читать номер
Пашинян предложил военную реформу для стабилизации ситуации в Армении после соглашения по Карабаху
Премьер-министр Армении предложил военную реформу и ряд других мер для стабилизации ситуации в стране после соглашения по Карабаху. План действий Никол Пашинян представил в своем фейсбуке.
Среди пунктов новой дорожной карты — восстановление переговорного процесса по карабахскому вопросу при участие ОБСЕ, помощь семьям погибших и раненым, психологическая поддержка участников военных действий, а также восстановление разрушенной инфраструктуры на территории, подконтрольной властям непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
«За последнюю неделю мы неоднократно говорили о начавшейся 27 сентября войне, о наших неудачах в ней, о создавшейся после этого ситуации. Пришло время поговорить о путях, методах и программах ее преодоления», — подчеркнул Пашинян.
Премьер пообещал через полгода отчитаться о выполнении поставленных задач. Также Пашинян заявил о необходимости изменения избирательного законодательства и внедрения института специализированных судей для дальнейшего создания Антикоррупционного суда.
Несколько дней назад президент Армении Армен Саркисян призвал Пашиняна уйти в отставку. По его мнению, кабмин страны должен представить дорожную карту по передаче власти новому правительству и проведению досрочных выборов в парламент.
Политическая обстановка в стране обострилась после подписания трехстороннего соглашения между Ереваном, Москвой и Баку о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, а в Карабахе в течение пяти лет (с возможным продлением) будут находиться российские миротворцы.