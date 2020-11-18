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№ 127 от 18 ноября 2020

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Пашинян предложил военную реформу для стабилизации ситуации в Армении после соглашения по Карабаху 

Политика7

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Премьер-министр Армении предложил военную реформу и ряд других мер для стабилизации ситуации в стране после соглашения по Карабаху. План действий Никол Пашинян представил в своем фейсбуке.

Среди пунктов новой дорожной карты — восстановление переговорного процесса по карабахскому вопросу при участие ОБСЕ, помощь семьям погибших и раненым, психологическая поддержка участников военных действий, а также восстановление разрушенной инфраструктуры на территории, подконтрольной властям непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«За последнюю неделю мы неоднократно говорили о начавшейся 27 сентября войне, о наших неудачах в ней, о создавшейся после этого ситуации. Пришло время поговорить о путях, методах и программах ее преодоления», — подчеркнул Пашинян.

Премьер пообещал через полгода отчитаться о выполнении поставленных задач. Также Пашинян заявил о необходимости изменения избирательного законодательства и внедрения института специализированных судей для дальнейшего создания Антикоррупционного суда.

Несколько дней назад президент Армении Армен Саркисян призвал Пашиняна уйти в отставку. По его мнению, кабмин страны должен представить дорожную карту по передаче власти новому правительству и проведению досрочных выборов в парламент.

Политическая обстановка в стране обострилась после подписания трехстороннего соглашения между Ереваном, Москвой и Баку о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, а в Карабахе в течение пяти лет (с возможным продлением) будут находиться российские миротворцы.

Теги:
sn, реформа, пашинян, армения
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