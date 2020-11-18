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№ 127 от 18 ноября 2020Читать номер
«Чтобы не занимать койку»: губернатор Владимирской области объяснил лечение от COVID-19 в столичной частной клинике
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин будет проходить лечение от коронавируса в частной московской клинике, чтобы не занимать место в больнице региона. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
«Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счёт, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжёлом состоянии, чем я», — сообщил Сипягин.
Губернатор рассказал, что в течение нескольких дней он наблюдался в поликлинике по месту жительства во Владимире, но в связи с осложнением его врач настоял на госпитализации.
Сипягин сообщил о получении положительного теста на коронавирус 13 ноября. Тогда он отметил, что будет работать удаленно.
В России COVID-19 заразились 20 глав регионов, не считая Сипягина. Среди них — губернатор Камчатки Владимир Солодов, глава Хакасии Валентин Коновалов и председатель правительства Кузбасса Сергей Цивилев. У главы Тувы Шолбана Кара-оолы инфекция подтверждалась дважды.