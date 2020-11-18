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Пенсионный возраст повысили, а денег по-прежнему не будет. Почему? Объясняет Евгений Гонтмахер

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№ 127 от 18 ноября 2020

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В России выявили 20985 новых случаев заражения COVID-19. Число умерших от коронавируса превысило 33 тысячи

Общество28

28
 

Российские врачи выявили 20985 случаев заражения коронавирусом за сутки. Такие цифры приводит столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Днем ранее в стране зафиксировали 22410 новых случаев заражения COVID-19 за сутки.

За последний день непосредственно от COVID-19 скончались человек, из них 76 — в Москве. Таким образом, в столице= общее число летальных исходов в результате заражения инфекцией превысило восемь тысяч.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов до 18 ноября создать резервное количество коек для пациентов с COVID-19, а также выделить больницам автомобили региональных и муниципальных властей. 

На фоне распространения коронавируса власти Москвы ввели новые ограничения, среди которых запрет на заполнение зрительных залов в театрах и кино более чем на четверть. В связи с этим столичные театры начали отзывать уже проданные билеты на свои спектакли. 

Также Собянин объявил о продлении дистанционного обучения для учащихся 6-11-х продлили до 6 декабря. Школьникам заблокировали социальные карты для льготного проезда в общественном транспорте.

Дополняется

Теги:
sn, россия, коронавирус, пандемия
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